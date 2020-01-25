Божена Рынска решила, что будет строгой мамой

Как известно, в скором времени известная российская журналистка Божена Рынска впервые станет матерью. Перед появлением дочери на свет она решила поделиться с подписчиками в социальных сетях своим видением воспитания детей.
Блогер почти завершила обустройство квартиры перед родами, поэтому от материальных задач она перешла к моральным. По словам 45-летней Рынской, она планирует быть строгой матерью. В начале своей публикации она вспомнила историю о том, как её бывший супруг Игорь Малашенко слишком многое позволял своему домашнему питомцу. Из-за кошки он рано вставал, а вот с журналисткой подобная стратегия не сработала, и животное знало, что с Рынской такой номер не пройдет.
По мнению будущей мамы, поучительная история будет полезной и в теме воспитания детей. Поэтому нельзя давать слабину, ведь это может завершиться очень негативно. «Я здесь власть, я здесь мать, и решения принимаю я», — подытожила светская обозревательница.
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