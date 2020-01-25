Зеленский призвал Кнессет Израиля ратифицировать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

25.01.2020, 1:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января в Иерусалиме встретился со спикером Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Участники встречи высказали надежду на сохранение динамики двустороннего политического диалога послпарламентских выборов в Израиле. Также был отмечен рост туризма после введения безвизового режима между странами в 2010 году.

Зеленский подчеркнул важность ратификации Кнессетом соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, и напомнил, что Верховная Рада ратифицировала его в 2019 году.

«Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе», – сказал Зеленский.

Зеленский 6 августа 2019 года подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль. Документ подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны уведомляют друг друга, что их внутренние юридические процедуры выполнены. Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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