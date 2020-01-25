Бывшие министры экономики и культуры в правительстве Медведева назначены помощниками Путина

Президент РФ Владимир Путин 24 января назначил своими помощниками двух бывших министров правительства Дмитрия Медведева: экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского.

У Путина при этом уже есть помощник по культуре: Владимир Толстой. Как он с Мединским поделит обязанности – пока неясно. «Я остаюсь на своей должности, меня никто не увольнял и не переводил на другой пост», – подчеркнул Толстой.

Мединский и Орешкин лишились своих постов 15 января из-за отставки правительства Дмитрия Медведева – вместе с главами Минздрава Вероникой Скворцовой, главой Минтруда Максимом Топилиными, главой Минспорта Павлом Колобковым, министром просвещения Ольгой Васильевой и еще несколькими чиновниками. Новый премьер Михаил Мишустин решил не брать их в новый кабинет и заменил их на Ольгу Любимову и бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Орешкин родился в 1982 году, окончил Высшую школу экономики. Он долгое время работал аналитиком ВТБ Капитал, был управляющим директором «Росбанка», а затем работал в Центробанке и Минфине. Главой Минэкономразвития он стал в ноябре 2016 года.

Мединский считался одним из наиболее одиозных министров в правительстве Медведева. Он был фигурантом нескольких скандалов, в том числе связанных с запретом в России фильмов и докторской диссертацией министра, которую историки считают антинаучной. Он окончил факультет международной журналистики, долгое время работал в PR-агентство «Корпорация «Я», а затем был депутатом Госдумы РФ двух созывов. Минкультуры он возглавил еще в мае 2012 года.

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