ВШЭ приняла поправки во внутренний распорядок. В нем запрещены открытые письма и ограничена работа студенческих медиа 

Ученый совет Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве утвердил новые правила внутреннего распорядка для студентов. Запреты, содержащиеся в этих правилах, резко критиковали многие студенты и некоторые преподаватели.

По сравнению с изначальными, формулировки запретов изменились. Так, студентов обязали «принимать разумные и доступные меры по исключению аффилиации с университетом» (то есть, «принимать меры», чтобы не говорить о себе как о студентах Вышки) «в случае участия в политической деятельности.

Также новые правила запрещают писать открытые письма от имени вуза или его структурного подразделения (например, от студентов определенного факультета).

Студенческие медиа больше не могут быть студенческими организациями. У них есть два пути: либо стать университетским СМИ и согласовывать состав редакции с администрацией ВШЭ, либо регистрироваться в качестве независимого СМИ.

«Говори за себя и не говори за всех. Мы ограничиваем студентов и сотрудников в том, чтобы они говорили за Вышку. Они могут говорить за себя. Но не за вышку», — так в интервью Настоящему Времени необходимость новых правил объяснял директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

«Если некоторые люди считают, что Вышка прогибается, боится начальства, еще чего-то… Многие люди нас сильно не любят, я думаю, вы все это знаете. Но все вещи, которые мы предлагаем, это вещи третьего пути. Это не вещи митинга, это не вещи казармы — это вещи университета. Мы охраняем университет», — заявил на встрече со студентами и сотрудниками университета несколько дней назад ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Инициативные группы студентов ВШЭ связывали появление новых правил с политической кампанией в поддержку арестованного по «московскому делу» студента Егора Жукова и возросшей популярностью журнала DOXA, который создали студенты Вышки.

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