Трамп стал первым президентом США, посетившим марш против абортов

Президент США Дональд Трамп принял участе в 47-м «Марше за жизнь» в Вашингтоне, участники которого выступают против абортов в стране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
По словам Трампа, для него большая честь быть первым президентом в истории, который посетил «Марш за жизнь».
По словам американского президента, «у нерожденных детей еще никогда не было более сильного защитника в Белом доме».
«Мы здесь по очень простой причине: защищать право каждого ребенка, рожденного и не родившегося, реализовать свой Богом данный потенциал… Все мы здесь сегодня понимаем вечную истину: каждый ребенок – это драгоценный и священный дар от Бога. Вместе мы должны защищать и беречь достоинство и святость каждой человеческой жизни. Когда мы видим образ младенца в утробе матери, мы видим величие Божьего творения. Когда мы держим новорожденного на руках, мы знаем о бесконечной любви, которую каждый ребенок приносит в семью. Когда мы наблюдаем за ростом ребенка, мы видим великолепие, исходящее от каждой человеческой души. Одна жизнь меняет мир», – заявил президент США.
По словам Трампа, он с начала работы на посту президента уведомил Конгресс, что ветирует любой закон, который смягчит политику против абортов или будет «поощрять разрушение человеческой жизни».
Он также обвинил представителей Демократической партии в Конгрессе в том, что почти каждый из них «поддерживает финансируемые налогоплательщиками аборты вплоть до момента рождения ребенка».
Как сообщает CNN, марш проводится с 1974 года и обычно собирает около 100 тыс. человек. Акция проходит в день, когда в 1973 году Верховный суд США легализовал аборты в общенациональном масштабе.
В этом году многие прибыли из других городов и штатов. Участники держали плакаты «Люби жизнь, выбери жизнь», «Спасите маленьких людей» и другие.
В последние годы отдельные штаты начали запрещать или существенно ограничивать право на аборты. В 2018–2019 годах ограничения ввели в Айове, Кентукки, Миссисипи, Огайо, Джорджии, Миссури и Алабаме. При этом в некоторых штатах аборт делать запрещено даже в случае, если женщина забеременела в результате изнасилования.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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