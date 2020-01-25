Франция решила эвакуировать своих граждан из Уханя

25.01.2020, 1:26, Новости дня

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции готовит операцию по эвакуации соотечественников из китайского Уханя после введения в городе карантинных мер, сообщил глава французского дипведомства Жан-Ив Ле Дриан.

«Генеральное консульство Франции в Ухане проинформировало граждан страны о том, что планирует в сотрудничестве с местными властями организовать автобусное сообщение с целью предоставить возможность французским гражданам, которые этого хотят, и их супругам и детям покинуть город», – цитирует главу МИД Франции ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции отметили, что 23 января начал работу специальный кризисный центр, который контактирует со всеми диппредставительствами республики в Китае.

Накануне министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила о двух подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Париже и в Бордо. По словам министра, это первые случаи выявления вируса в Европе.

Напомним, по данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса в КНР погибли 25 человек, еще 830 человек заразились. В Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Власти КНР подозревают в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.



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