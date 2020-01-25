Гаджеты: В Тибетском леднике обнаружены древние, ранее неизвестные вирусы

25.01.2020, 1:10, Новости дня


На просторах Тибетского плато группа международных ученых выявила группу замороженных вирусов, ранее неизвестных современной науке. Учитывая, что формирование исследуемого ледника продолжалось на протяжении последних 15 тысяч лет, найденные вирусы принадлежат к различным историческим периодам и их свойства и характеристики существенно разнятся.

Учеными было обнаружено 28 ранее неизвестных и 5 уже описанных наукой вирусов. Изучение образцов льда, добытых из глубины плато, продолжается, для обнаружения новых доселе неизвестных вирусов. В связи с всеобщим потеплением на планете и ускоренным таянием ледников работы по изучению срезов льда будут вестись ускоренными темпами.

По заявлению ученых таяние ледников может привести к попаданию вирусов в окружающую среду. Поэтому исследование ранее неизвестных организмов предоставит возможность узнать об их влиянии на человека и подготовится к самым неожиданным сценариям.



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