Гаджеты: В Китае запущен самый большой наземный радиотелескоп в мире (4 фото)



Китайские инженеры и ученые установили еще один очередной мировой рекорд, крупнейший в мире и самый чувствительный радиотелескоп FAST официально открыт для работы по исследованию космического пространства. Сферический телескоп с апертурой в пятьсот метров получил неофициальное название Tianyan, что означает «Глаз неба».



Новый радиотелескоп разместился в естественном углублении в провинции Гуйчжоу. Одним из главных направлений деятельности научного комплекса станет изучение пульсаров. Сверхчувствительная аппаратура FAST позволила астрономам уже в ходе проведения подготовительного тестирования открыть два новых пульсара в августе 2017 года. Работы по созданию телескопа начаты в 2016 году.



Во время исследований ученые смогут использовать в качестве приемника сигналов только область телескопа диаметром 300 метров. При этом поверхность сферического телескопа имеет активную решетку, которая и может формировать рабочую область диаметром 300 метров, для исследования конкретных областей галактики.



По заявлению ученых наряду с исследованием естественных сигналов от пульсаров и других небесных тел, телескоп может быть использован для поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Однако это очень сложная и кропотливая работа, так как более 99% принимаемых сигналов являются обыкновенными космическими шумами.

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