Врач назвал пять полезных продуктов для замедления старения кожи

Учёный Абу Аль-Хаджадж пояснил о продуктах, с помощью которых можно замедлить процесс старения кожи. Врач отметил, что они помогают также сохранить здоровье организма на долгие годы.

Специалист отметил, что большинство женщин стараются поддержать привлекательный внешний вид и здоровье кожи с помощью косметических средств, забывая уделять внимание своему рациону. На самом деле стоит употреблять необходимые продукты, чтобы кожный покров сиял здоровьем.

Прежде всего врач советует обратить внимание на авокадо. Оно содержит немало витаминов группы B, а также E, которые препятствуют развитию свободных радикалов, а это напрямую связано с состоянием кожи. Кроме того, оно способно помочь быстрейшему заживлению ранок и повреждений. В составе оливкового масла имеются фитонутриенты, полифенолы и мононенасыщенные жиры, а потому оно способствует приданию коже упругости и эластичности.

Самым распространённым овощем в списке является помидор. Томаты можно есть и в свежем виде, и прошедшие термическую обработку. Благодаря ликопину они создают защиту от ультрафиолетового воздействия, разрушительно влияющего на восприимчивые клетки. Также стоит употреблять морковь и йогурты, они очень хорошо предотвращают старение, поскольку в своём составе имеют полезные бактерии, кальций, рибофлавин, фосфор, качественный белок и витамин B12, сообщает «ГлобалМСК».

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