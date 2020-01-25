«Напоминает Джонни Деппа»: Максим Галкин примерял образ с бородой и косичками

Популярный российский комик Максим Галкин решил продемонстрировать поклонникам новый образ, опубликовав свежую фотографию в Instagram. Впрочем, интернет-пользователи не оценили его перевоплощение, отметив, что супруг Аллы Пугачевой слишком настойчиво копирует имидж звезды Голливуда Джонни Деппа.

Артист Максим Галкин решил изменить свой образ, представ перед поклонниками с заплетенными косичками из бороды. В комментарии к публикации он отметил, что его состояние в момент создания фотографии можно описать следующим образом: «чужое лицо уже почти снял, а своё ещё не надел». Подписчики по-разному отнеслись к подобному посту юмориста, однако большинство увидели в нём Капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря» в исполнении Джонни Деппа.

Другая часть юзеров предложила Галкину как можно дольше оставаться с косичками в районе подбородка, ведь это придаёт ему эффектности. Нашлись и фанаты, сравнившие знаменитость с Иисусом Христом.

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