Мнение: Россия холопская

Народ возмущается, что губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать за ключами от новой служебной машины.

Даже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак возмутился. Мол, это «за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности», мол, чиновнику не следовало путать официальное мероприятие с цирковым представлением.

Даже глава МЧС Евгений Зиничев возмутился, мол, «руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом».

Ну а чего возмущаться-то? Тем более, как объяснили в пресс-службе губернатора, Игнатьев давно знаком с подпрыгивающим спасателем в звании майора, а церемония проходила «на позитивных эмоциях»? И это, видимо, правда. И губернатор, и спасатель на видеозаписи улыбаются, оба довольны, ничего неординарного в ситуации не видят.

Зачем осуждать губернатора, если в его системе координат, в выверенной ему губернии — одни холопы вокруг? Зачем осуждать холопа, если ему и в голову не приходит, что если его унижают, то надо плюнуть в лицо тому, кто унижает?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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