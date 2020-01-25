Ученые из США пришли к выводу, что измены необходимы для здоровья

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что людям необходимы измены своему партнеру. Таким образом человек может сбросить стресс, избавиться от негатива и даже омолодиться.

Исследователи провели опрос среди женатых пар и свободных людей, которые периодически меняют своих партнеров. У всех измерили уровень дофамина — гормона счастья, и выше он оказался у тех, кто не состоял в серьезных отношениях или же совершил измену. Таким образом, уверены специалисты, можно избежать рутины в паре и ссор, которые в итоге вредят обоим партнерам.

В моногамных и стабильных отношениях уровень дофамина снижается, но при измене он резко повышается вновь. От уровня гормона счастья во многом зависит самочувствие и здоровье человека, пишет издание «Слово и Дело».

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