Ученые из США пришли к выводу, что измены необходимы для здоровья

25.01.2020, 0:47, Разное

Ученые из США провели ряд исследований и пришли к выводу, что людям необходимы измены своему партнеру. Таким образом человек может сбросить стресс, избавиться от негатива и даже омолодиться.
Исследователи провели опрос среди женатых пар и свободных людей, которые периодически меняют своих партнеров. У всех измерили уровень дофамина — гормона счастья, и выше он оказался у тех, кто не состоял в серьезных отношениях или же совершил измену. Таким образом, уверены специалисты, можно избежать рутины в паре и ссор, которые в итоге вредят обоим партнерам.

В моногамных и стабильных отношениях уровень дофамина снижается, но при измене он резко повышается вновь. От уровня гормона счастья во многом зависит самочувствие и здоровье человека, пишет издание «Слово и Дело».



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