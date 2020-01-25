Летчик Сытник раскрыл подробности применения российского вертолета «Терминатор»

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник назвал преимущества и области применения новой модели вертолета Ми-8АМТШ-ВН. По мнению эксперта, продаже военной техники и вертолетов в частности РФ мешают США и их санкционная политика.

Юрий Сытник высоко оценил новую модель вертолета, получившую негласное название «Терминатор», отметив, что она является модификацией знаменитого российского Ми-8, который пользуется популярностью во всем мире. Кроме двигатела в 270 л.с., боевая машина сможет похвастаться увеличенным салоном, что очень пригодится отрядам десантирования.

Сытник отметил, что «Терминаторы» смогут эффективно действовать в условиях боев, а также противодействовать противнику. Все современные вертолеты разрабатываются на базе концептов специалистов СССР, но получают глубокие модификации. В будущем, уверен эксперт, боевая техника будет пользоваться спросом и в других странах, пишет издание «ПолитЭксперт».

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