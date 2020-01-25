Российские подлодки оснастят новыми ракетами-«взломщиками»

Эксперты в составе атомных подлодок проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень» ВМФ РФ приступили к тестированию новых боеприпасов, предназначенных для разрушения торосов и взлома арктических льдов. Северный океан, отмечают эксперты, является важной стратегической зоной.

Подводные лодки, как отметили специалисты, часто повреждаются во время прибывания под водой, сталкиваясь со льдами, а совершать маневры в данных условиях и вовсе тяжело. Чтобы решить актуальные проблемы, наиболее востребованные модели боевых подлодок решили оснастить новыми боеприпасами. Они помогут создавать полынью и погружать либо поднимать на поверхность субмарины.

Предназначение новейших ракет-«взломщиков», представляющих собой неуправляемые реактивные снаряды, заключается в обеспечении беспрепятственного пуска баллистических ракет из подводного положения. Кроме того, они помогут при эвакуации экипажа, пишет издание «ПолитЭксперт».

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