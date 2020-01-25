Зеленский оценил влияние конфликта в Донбассе на отношения РФ и Украины

Конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
При этом президент Украины отметил, что обострившиеся ранее отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки, а в налаживании диалога заинтересованы обе стороны.
Вместе с этим он выразил мнение, что без «возвращения» Крыма Украине конфликт решить не получится.
«Там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории», – сообщил Зеленский в интервью израильскому 9-му каналу.
Напомним, 9 декабря 2019 года состоялись переговоры «нормандской четверки» в Париже и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».
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