В штабе ООС назвали три новых участка для разведения на Донбассе, которые обсуждаются в Минске

Украина определила три участка для разведения сил и средств на Донбассе, эти варианты обсуждаются на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом «Радіо Свобода» 24 января сообщил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь.

Он рассказал, что эти точки – контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки) Донецкой области и железнодорожный мост в Станице Луганской Луганской области.

«Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены нормандским форматом (переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. – «ГОРДОН»), чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения, возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ. [В случае с] вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской – это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе – для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов», – сказал он.

Бондарь подчеркнул, что на этих участках нет гражданского населения, которое может оказаться в «серой зоне».

«Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», – добавил он.

Ранее об этих вариантах разведения от украинской стороны сообщало «Громадське». Также, по данным этого СМИ, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье и Веселогоровка в Луганской области, а также Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово» в Донецкой области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть «гуманитарные участки».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что в Минске обсуждают девять вариантов участков разведения, но согласовать должны три.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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