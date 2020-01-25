Мнение: Мастера скорости

25.01.2020, 0:34, Разное

Китайцы за 6 дней построят на окраине г. Ухань больницу на 1 тысячу коек для лечения пневмонии, вызванной неизвестным коронавирусом.

Зная китайцев, сомнений в том, что все будет сделано точно в срок, нет.

И прецедент уже был: в 2003 году за неделю в пригороде Пекина был построен 📸медцентр «Сяотаншань»  для больных антипичной пневмонией.

Россия  похвастаться скоростью строительства не может. Большинство стадионов перед ЧМ-2018 по футболу сдавали в последний момент с огромными недоделками и опревышением сметы: «Зенит-Арену» в Питере строили 10 лет, потратив 43 млрд руб. вместо 6,7 млрд. То же было с олимпийскими объектами в Сочи. А за время пока в московском Ховрино строили больницу (начали в 1980, в 2018 недострой снесли), Китай из одной из самых отсталых стран мира превратился в одну из самых богатых.

Зато мы чемпионы по «косметическому ремонту» Конституции: от наказа президента до принятия закона в первом чтении прошла всего неделя.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В психологии принято считать ревность чертой характера, но недавние исследования китайских специалистов доказали, что речь идёт о патологии. Итоги научной работы были опубликованы на страницах профильного издания. В эксперименте ученых приняли участие более 40 человек, в задачу которых входило представление разных ситуаций, связанных с ревностью. Полученные ситуации были характерными для первого периода отношений, также случались […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика