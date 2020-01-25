Мнение: Мастера скорости

Китайцы за 6 дней построят на окраине г. Ухань больницу на 1 тысячу коек для лечения пневмонии, вызванной неизвестным коронавирусом.

Зная китайцев, сомнений в том, что все будет сделано точно в срок, нет.

И прецедент уже был: в 2003 году за неделю в пригороде Пекина был построен 📸медцентр «Сяотаншань» для больных антипичной пневмонией.

Россия похвастаться скоростью строительства не может. Большинство стадионов перед ЧМ-2018 по футболу сдавали в последний момент с огромными недоделками и опревышением сметы: «Зенит-Арену» в Питере строили 10 лет, потратив 43 млрд руб. вместо 6,7 млрд. То же было с олимпийскими объектами в Сочи. А за время пока в московском Ховрино строили больницу (начали в 1980, в 2018 недострой снесли), Китай из одной из самых отсталых стран мира превратился в одну из самых богатых.

Зато мы чемпионы по «косметическому ремонту» Конституции: от наказа президента до принятия закона в первом чтении прошла всего неделя.

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Источник: СерпомПо

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