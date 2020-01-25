Мнение: Мастера скорости

Китайцы за 6 дней построят на окраине г. Ухань больницу на 1 тысячу коек для лечения пневмонии, вызванной неизвестным коронавирусом.
Зная китайцев, сомнений в том, что все будет сделано точно в срок, нет.
И прецедент уже был: в 2003 году за неделю в пригороде Пекина был построен 📸медцентр «Сяотаншань» для больных антипичной пневмонией.
Россия похвастаться скоростью строительства не может. Большинство стадионов перед ЧМ-2018 по футболу сдавали в последний момент с огромными недоделками и опревышением сметы: «Зенит-Арену» в Питере строили 10 лет, потратив 43 млрд руб. вместо 6,7 млрд. То же было с олимпийскими объектами в Сочи. А за время пока в московском Ховрино строили больницу (начали в 1980, в 2018 недострой снесли), Китай из одной из самых отсталых стран мира превратился в одну из самых богатых.
Зато мы чемпионы по «косметическому ремонту» Конституции: от наказа президента до принятия закона в первом чтении прошла всего неделя.
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Источник: СерпомПо
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Последнее: В психологии принято считать ревность чертой характера, но недавние исследования китайских специалистов доказали, что речь идёт о патологии. Итоги научной работы были опубликованы на страницах профильного издания. В эксперименте ученых приняли участие более 40 человек, в задачу которых входило представление разных ситуаций, связанных с ревностью. Полученные ситуации были характерными для первого периода отношений, также случались […]
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