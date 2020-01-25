Эксперты Euro NCAP составили список самых безопасных авто по итогам 2019 года

25.01.2020, 0:30, Разное

Эксперты из организации Euro NCAP уничтожили на краш-тестировании 55 авто, чтобы определить самую надежную модель. По результатам эксперимента 2019 года составили список самых безопасных машин.
Победу в категории «Малый семейный автомобиль» одержал Mercedes-Benz CLA, имеющий большой набор электронных помощников, которые обеспечивают надежность. Данное транспортное средство показало отличные результаты защиты детей. BMW 3-Series оказался надежным «Большим семейным авто». Разработчики установили в него парковочный ассистент, систему круиз-контроля, проекционный экран и камеру заднего вида. Что касается электрокаров, представители Euro NCAP отметили Tesla Model 3, оперативно предотвращающую любые столкновения. Затем в перечень 2019 года поместили Tesla Model X с успехом работы ассистирующих дополнений в 94%.

Среди «Небольших внедорожников» эксперты назвали наиболее безопасным Subaru Forester. Кроме этого, Renault Clio попал в список, так как продемонстрировал высокие результаты почти по всем параметрам.



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