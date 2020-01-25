Семья Дмитрия Маликова отмечает 2-летие сына певца Марка: «Свечи задувать пока не научился»

Дмитрий Маликов вместе с семьей празднует 2-летие сына Марка. Певец показал подписчикам в Instagram видео с торжественного события.

В сюжете артиста можно увидеть, как он сидит на корточках рядом с дочерью Стефанией и показывает сыну Марку торт с цифрой «2». Звездный родитель и сестра пытаются уговорить именинника задуть свечи, но он смотрит на них с опаской и не решается подходить. Мать мальчика снимала весь процесс на камеру, и в результате все присутствующие решили, что разбираться с тортом будет Дмитрий Маликов. По словам знаменитости, наследник уже все понимает. «Это такое счастье, что он у меня есть!» — поделился исполнитель.

Затем видео с 2-летия брата разместила у себя на странице Стефания Маликова, назвав торжество главным для их семьи. Также дочь певца призналась имениннику в любви и рассказала, что пока он спал, она составляла плейлист и надувала воздушные шары, которых оказалось в доме очень много.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В психологии принято считать ревность чертой характера, но недавние исследования китайских специалистов доказали, что речь идёт о патологии. Итоги научной работы были опубликованы на страницах профильного издания. В эксперименте ученых приняли участие более 40 человек, в задачу которых входило представление разных ситуаций, связанных с ревностью. Полученные ситуации были характерными для первого периода отношений, также случались […]