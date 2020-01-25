Раисе Рязановой стало плохо на прощании с сыном Данилой Перовым

Недавно состоялась церемония прощания с сыном актрисы Данилой Перовым, который умер в результате оторвавшегося тромба. Во время панихиды Раисе Рязановой стало плохо.

Гроб с телом знаменитости находился на сцене «Содружества», где он сыграл большое количество ролей. В ходе траурного мероприятия еле слышно звучали композиции Булата Окуджавы, а рядом на экране демонстрировали сюжеты с еще молодым артистом. Данила Перов скоропостижно скончался в возрасте 52-х лет. Возле гроба наследника Раиса Рязанова не сдержала слез. На протяжении 2-х часов актриса принимала соболезнования от близких людей, друзей, коллег и фанатов сына, а рядом с ней находились невестка и внук. Медикам, которые дежурили в карете скорой помощи возе театра, пришлось приводить звезду отечественного кинематографа в чувства.

На странице родительницы покойного Перова в Instagram с утра разместили фото букета из фруктов, украшенного черными шишками и ветками ёлки. Сына знаменитости похоронили на Троекуровском кладбище в столице РФ. Он работал в «Содружестве» с 1994 года, где исполнял роли в постановках «Бег», «Обыкновенные деньги» и многих других.

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