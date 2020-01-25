Максим Галкин показал видео с провожающими его в дорогу Пугачевой и детьми

Максим Галкин в очередной раз порадовал подписчиков в Instagram новой публикацией. На этот раз шоумен разместил видео, на котором Алла Пугачева с детьми провожает его в дорогу.

В начале съёмочного процесса телеведущий направил камеру на свою супругу, затем на наследников Гарри и Лизу Галкиных, а также собаку Марусю. Все семейство расположилось на лестнице. В конце видео артист попрощался с близкими у самых дверей. «Пока-ааа», — подписал комик сюжет. В комментариях поклонники знаменитостей пожелали кумиру удачной дороги. Многие остались в восторге от трогательных кадров и предположили, что юморист отправился на съёмки нового проекта. «Какой ты классный папа!», «Счастья в семье и удачи», «Лучший отец», — писали фолловеры.

Галкин часто демонстрирует аудитории кадры семейной жизни, однако в большинстве случаев в объектив смартфона шоумена попадают его дети. Недавно ведущий показал фанатам видео, на котором 6-летние двойняшки занимались музыкой и пели мировые хиты на французском языке.

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