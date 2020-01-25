«Нам врали в течение нескольких лет»: Басилашвили высказался о том, что его оскорбляет

Известный российский актер Олег Басилашвили в интервью с Александром Филиппенко пояснил о том, что его больше всего оскорбляет в современном обществе. Артист отметил, что сейчас публика привыкла достаточно часто «оскорбляться».

Олег Басилашвили во время откровенной беседы рассказал, что многие привыкли сейчас оскорбляться прямо во время спектаклей, при этом их якобы обижают действия того или иного персонажа, а некоторые и вовсе доходят до того, что высказывают свое недовольство прямо во время выступления артистов на сцене.

Сам же Олег Басилашвили такого поведения не понимает, ведь всегда есть суд, где любой человек может доказать свою правоту. Только эта мера, по мнению звезды, оправдана и имеет смысл. Сам же актер оскорбляется только тогда, когда слышит критику или обидные слова в адрес ветеранов отечественной войны. Дело в том, отмечает артист, что его родной брат доблестно нес службу, но к сожалению погиб. Не зная правды, знаменитый актер посоветовал не критиковать того или иного человека, сообщает «Teleprogramma.pro».

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