Елена Ксенофонтова рассказала, как бывший супруг избивал ее в браке

Елена Ксенофонтова поделилась воспоминаниями об избиениях со стороны экс-супруга. В эфире телепрограммы «Моя правда», которая транслируется на Пятом канале, актриса решила откровенно рассказать о пережитом.

Несколько лет назад Елена Ксенофонтова рассталась со своим возлюбленным, с которым на протяжении 9 лет находилась в фактическом браке. Совсем недавно знаменитость решилась поделиться подробностями пережитой в третьем браке трагедии: пара потеряла ребёнка. После случившегося супруг начал превращать жизнь артистки в настоящий ад: оскорблял и даже систематически жестоко избивал её. Актриса считает, что её муж делал это без какой-либо причины, просто для того, чтобы получить удовольствие от процесса.

«Человек сказал: «Я накажу тебя. Организую тебе несколько кругов ада и с удовольствием буду смотреть, как ты их будешь проходить». Вот и все. И он их организовывает», — пояснила Елена Ксенофонтова.

Когда же знаменитость решила прекратить издевательства, муж пригрозил засудить её. Так как житель был профессиональным юристом, у него получилось воплотить свои обещания в жизнь. Актриса была признана судом виновной, и лишь чудо помогло ей избежать тюрьмы.

Елена Ксенофонтова все ещё пытается забыть весь ужас, который ей пришлось пережить в этом браке. Хоть жизнь артистки постепенно налаживается, её до сих пор посещают тревожные мысли.

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