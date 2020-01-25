«Пройдет два года – и эти будут лишать гражданства». Саакашвили и Бродский поспорили в прямом телеэфире. Видео

25.01.2020, 0:18, Новости дня

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Видео: Шустер LIVE / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В психологии принято считать ревность чертой характера, но недавние исследования китайских специалистов доказали, что речь идёт о патологии. Итоги научной работы были опубликованы на страницах профильного издания. В эксперименте ученых приняли участие более 40 человек, в задачу которых входило представление разных ситуаций, связанных с ревностью. Полученные ситуации были характерными для первого периода отношений, также случались […]

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