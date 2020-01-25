Мнение: Галкин в Грязи

В деревне Грязь, где стоит замок Галкина и Пугачёвой, кто-то хочет построить высотки. За замком прабабушки и её, мягко говоря, странного мужа есть пустырь. На нём и планируется строительство многоквартирных домов.



Фото: Соцсети

Во всей этой истории меня покоробило одно: в своём противостоянии с застройщиком высоток жители района, включая Галкина, решили использовать тему Великой Отечественной войны.

Богачи, не желающие видеть высотки подле своих хором, упирают на то, что в их районе начинались первые сражения ВОВ. Именно на этих полях полегло много наших солдат. Максим Галкин даже выступил на собрании по этому поводу.



Замок Галкина. Фото: КП

Пожалуй, процитирую Максима:

Когда я поселился с Аллой в деревне, я думал, что мы максимально убежали от города. Но город нас настиг и накрыл и сверху. Как сказал профессор Преображенский:«Вы мне дайте такую бумажку, чтобы была броня»! Вот и нам нужна такая буква закона, чтобы сохранить наши земли.

То есть, по логике Галкина, нужной ему буквой закона может стать память нашего народа о Великой Отечественной войне? И о каких таких «наших» землях он говорит? С каких пор то, что за забором, стало для Галкина «нашим»?

И чтобы защитить это «наше», он решил прикрыться трупами русских солдат? Из них, что ли, «броню» выстроить, чтобы оградиться от идеи города подле своих угодий?

Любые средства хороши?

Мне интересно: а думал ли Галкин о русских солдатах, когда строил свой замок? Жители района, возмущающиеся идеей строительства высоток на пустыре, — они думали о первых сражениях Великой Отечественной войны, когда покупали свои участки и возводили на них хоромы?

Нет. Абсолютно точно нет.

А сейчас вдруг подумали? Прониклись? Прозрели?

Ну, тогда пусть не только протестуют против возведения многоквартирных домов для менее обеспеченных граждан, но и сносят свои индивидуальные замки, ведь они тоже стоят на тех полях, где полегли наши солдаты, не так ли?

А, вообще, конечно, мерзавцы: использовать священную для всего нашего народа тему павших в бою солдат в своих личных, мещанских целях — это дно.

Сидят за своими заборищами и думают: как бы сделать так, чтобы нас никто не трогал.

И вот: придумали! Про солдат вспомнили!

Твари.

Источник: Лена Миро

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