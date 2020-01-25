Мнение: Галкин в Грязи

В деревне Грязь, где стоит замок Галкина и Пугачёвой, кто-то хочет построить высотки. За замком прабабушки и её, мягко говоря, странного мужа есть пустырь. На нём и планируется строительство многоквартирных домов.
Фото: Соцсети
Во всей этой истории меня покоробило одно: в своём противостоянии с застройщиком высоток жители района, включая Галкина, решили использовать тему Великой Отечественной войны.
Богачи, не желающие видеть высотки подле своих хором, упирают на то, что в их районе начинались первые сражения ВОВ. Именно на этих полях полегло много наших солдат. Максим Галкин даже выступил на собрании по этому поводу.
Замок Галкина. Фото: КП
Пожалуй, процитирую Максима:
Когда я поселился с Аллой в деревне, я думал, что мы максимально убежали от города. Но город нас настиг и накрыл и сверху. Как сказал профессор Преображенский:«Вы мне дайте такую бумажку, чтобы была броня»! Вот и нам нужна такая буква закона, чтобы сохранить наши земли.
То есть, по логике Галкина, нужной ему буквой закона может стать память нашего народа о Великой Отечественной войне? И о каких таких «наших» землях он говорит? С каких пор то, что за забором, стало для Галкина «нашим»?
И чтобы защитить это «наше», он решил прикрыться трупами русских солдат? Из них, что ли, «броню» выстроить, чтобы оградиться от идеи города подле своих угодий?
Любые средства хороши?
Мне интересно: а думал ли Галкин о русских солдатах, когда строил свой замок? Жители района, возмущающиеся идеей строительства высоток на пустыре, — они думали о первых сражениях Великой Отечественной войны, когда покупали свои участки и возводили на них хоромы?
Нет. Абсолютно точно нет.
А сейчас вдруг подумали? Прониклись? Прозрели?
Ну, тогда пусть не только протестуют против возведения многоквартирных домов для менее обеспеченных граждан, но и сносят свои индивидуальные замки, ведь они тоже стоят на тех полях, где полегли наши солдаты, не так ли?
А, вообще, конечно, мерзавцы: использовать священную для всего нашего народа тему павших в бою солдат в своих личных, мещанских целях — это дно.
Сидят за своими заборищами и думают: как бы сделать так, чтобы нас никто не трогал.
И вот: придумали! Про солдат вспомнили!
Твари.
Источник: Лена Миро
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