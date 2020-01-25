«Предложение муж сделал на кладбище»: Чуйкина вспомнила свой роман с продюсером Быркиным

Российская актриса Светлана Чуйкина рассказала, как развивался ее роман с супругом — продюсером Вадимом Барыкиным. Подробности личной жизни звезда поведала в эфире программы «Судьба человека».

Своего супруга Светлана Чуйкина называет другом и наставником, ведь он всегда ее во всем поддерживает, хотя, возможно, жалеет, что его избранница стала актрисой. Знакомство влюбленных оказалось достаточно необычным, девушка в молодости приехала к друзьям своих родителей в Москве и передала из рыбу из Волгограда. В тот же день Барыкин решил позвать будущую избранницу на свидание, хотя она не рассматривала его, как потенциального супруга.

В итоге актриса привязалась к будущему мужу, родители были в шоке, но никак не мешали им. Во время прогулки по кладбищу в Питере в Александро-Невской лавре продюсер решился сделать звезде предложение. Обручальные кольца супруги изготовили из кольца бабушки Чуйкиной, вместе они уже на протяжении 20 лет, воспитывают сына.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сегодня днём — о прекрасном. Не всё же время о низких людях и их пороках, верно? Говорят, женщины не умеют дружить. Однако есть и прямо противоположные примеры. Кто бы мог подумать, что даже в низших слоях общества, существует женская дружба? Фото: Соцсети Знакомьтесь, вот три красотки, которые дружат взасос: певица жопой Анечка Седокова, дубайская актриса […]