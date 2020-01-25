«Предложение муж сделал на кладбище»: Чуйкина вспомнила свой роман с продюсером Быркиным

Российская актриса Светлана Чуйкина рассказала, как развивался ее роман с супругом — продюсером Вадимом Барыкиным. Подробности личной жизни звезда поведала в эфире программы «Судьба человека».
Своего супруга Светлана Чуйкина называет другом и наставником, ведь он всегда ее во всем поддерживает, хотя, возможно, жалеет, что его избранница стала актрисой. Знакомство влюбленных оказалось достаточно необычным, девушка в молодости приехала к друзьям своих родителей в Москве и передала из рыбу из Волгограда. В тот же день Барыкин решил позвать будущую избранницу на свидание, хотя она не рассматривала его, как потенциального супруга.
В итоге актриса привязалась к будущему мужу, родители были в шоке, но никак не мешали им. Во время прогулки по кладбищу в Питере в Александро-Невской лавре продюсер решился сделать звезде предложение. Обручальные кольца супруги изготовили из кольца бабушки Чуйкиной, вместе они уже на протяжении 20 лет, воспитывают сына.
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