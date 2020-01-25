Флагман Xiaomi смартфон Mi Mix 2S стремительно подешевел

25.01.2020, 0:04, Разное

Флагман Xiaomi смартфон Mi Mix 2S, 2018 года выпуска, стремительно потерял в стоимости больше, чем в два раза. Первый керамический гаджет, поддерживающий беспроводную зарядку, утрачивает свою популярность.
Китайский рынок, чутко реагируя на тенденцию снижения востребованности, предлагает версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти уже не за $520 и даже не за полцены, а только за 231 доллар. Вместе со скидкой стоимость смартфона в РФ составляет почти 22 тысячи рублей на официальном сайте Xiaomi.

Модель оснащена экраном с диагональю 5,99-дюйма, чипом Snapdragon 845, корпусом из керамики, двойной основной камерой на 12 Мп, фронталкой на 5 Мп, расположенной в нижней части лицевой стороны, аккумулятором ёмкостью 3400 мА•ч с поддержкой NFC.



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