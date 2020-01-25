Ангела Меркель считает возможным провести переговоры по Сирии в начале 2020

25.01.2020, 0:04, Разное

Ангела Меркель, канцлер Германии, высказала свое мнение касательно ситуации в Сирии. По мнению представительницы власти ФРГ, переговоры между лидерами стран возможно проведут уже в начале текущего года.
Переговоры по Сирии между Россией, Турцией, Германией и Францией в первом квартале 2020 года, отметила Меркель во время рабочего визита в Стамбул. Там она встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В СМИ прежде появилась информация, что лидеры двух государств в ходе визита обсудят экономические вопросы, а также касающиеся ситуации в Ливии и Сирии, пишет издание «iReactor».



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