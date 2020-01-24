Главе Чувашии предложили попрыгать за место замдиректора районного дома культуры

Медиаменеджер Тина Канделаки считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев после скандала с церемонией «вручения» ключей от пожарной машины офицеру МЧС и последовавшей за этим реакции «Единой России» может теперь и сам «за ключами попрыгать от кабинета замдиректора районного дома культуры».

«Не успел Телеграм вобрать в себя все возмущение губернатором Чувашии, как закономерная реакция последовала: «Единая Россия» ставит вопрос об исключении Игнатьева из партии, а глава МЧС Евгений Зиничев дал понять, что своих сотрудников в обиду не даст», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Я не думаю, что даже такая реакция поможет Игнатьеву прийти в себя. Случай слишком запущенный. Зато для других, ему подобных, будет отличный урок», – считает медиаменеджер.

«А Игнатьев теперь и сам может за ключами попрыгать. От кабинета замдиректора районного дома культуры. По-дружески, по-свойски», – добавила Канделаки.

Ранее Канделаки резко раскритиковала главу Чувашии после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.

Между тем, пресс-секретарь главы Чувашии назвал произошедшее «шутливо-дружеский жестом».

За последнее время глава Чувашии не впервые оказывается в центре внимания. Ранее он призывал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что фраза Игнатьева означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».





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