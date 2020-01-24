Исполнитель главной роли «Черной Пантеры» Чедвик Боузман недоволен планами студии

24.01.2020, 23:52, Новости дня

Студия Marvel изменила свою политику по отношению к героям кинокомиксов. Теперь акцент делается на женских персонажей, количество которых студия старается увеличить.

По слухам, исполнитель роли Т’Чаллы (Чедвик Боузман) в «Черной Пантере» будет заменен. Что произойдет с героем пока не известно. По традиции Т’Чалла должен передать свой костюм преемнику, а лучшей кандидатурой является его сестра Шури (вот и новая супер-девушка).

Естественно, Боузман очень сильно недоволен подобными планами студии. Он не хочет прощаться с ролью в столь кассовой франшизе – первый фильм заработал в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов.

Премьера второго фильма франшизы запланирована на 2022 год. И кто же будет «Черной Пантерой» в новом фильме пока не известно.



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