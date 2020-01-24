«Давайте начинать жить по закону». Венедиктова обратилась к Порошенко по поводу его визита в ГБР

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова после попытки пятого президента Украины, нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко встретится с ней в день явки на допрос призвала его выполнять закон.
Обращение Венедиктовой размещено на сайте ГБР 24 января.
«Хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как то обращение граждан. Я не являюсь руководителем органом досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями. Давайте начинать жить по закону, давайте начинать уважать закон, и давайте каждый начнет с себя», – заявила глава ведомства.
Она также призвала народных депутатов не пытаться встретиться с ней «параллельно с допросом гражданина Порошенко».
«Потому что это выглядит, как влияние на следственные действия. К тому же он 27 раз не являлся на допросы», – подчеркнула Венедиктова.
И. о. главы ГБР рассказала, что во время прихода Порошенко на допрос в здание приходили и представители семей Небесной Сотни с обращением.
«Следователи подразделения в «делах Майдана» пытались взять это обращение и зарегистрировать. Обращались непосредственно к Петру Алексеевичу, но получали ответ, что он это сделает способом, которым пожелает. На все обращения граждан, поступающие в ГБР по почте, через ящик, через канцелярию, через следователей, мы отвечаем в четко установленный законом срок. Поэтому здесь не надо манипулировать – мы отвечаем на обращения абсолютно всех граждан», – подчеркнула Венедиктова.
Пятого президента Украины вызывали на 24 января на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при заключении Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
Порошенко пришел в ГБР вместе с 12 народными депутатами от «Европейской солидарности» и членами семей героев Небесной сотни. Они требовали встречи с главой ГБР, чтобы заявить о невозможности исполнения обязанностей замглавы бюро бывшим адвокатом беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.
В здание Госбюро пропустили только экс-президента и его адвокатов. Порошенко назвал недопуск нардепов в помещение госучреждения грубым нарушением закона, а также заявил, что Венедиктова покинула здание, чтобы не встречаться с пришедшими.
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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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