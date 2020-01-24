Мнение: Двое подростков планировали атаку на школу

Едва успели избежать большой катастрофы, ведь могли погибнуть десятки детей и взрослых. Благо, у кого-то хватило ума обратиться в полицию. В Штатах месть за буллинг в школах – не редкость. Знаменитая история со школой в Колумбайне подала пример этим двум парням, как стоит разобраться со своими обидчиками.

В закрытом городе Снежинске Челябинской области двое подростков 14 лет — Егор и Даниил — готовили массовое убийство в своей школе.Они хотели отомстить всем обидчикам, которые чморили их в школе: хотели подложить взрывное устройство прямо в столовую, а выбегающих людей обстреливать из коктейля Молотова.

Они искали единомышленников, закупали нужные материалы и угрожали одноклассникам. Говорят, что кто-то из учеников предупреждал учителей еще до нового года о предстоящем нападении, но к силовикам эта информация попала только сейчас. Уже после нового года одна из учительниц заметила подозрительную переписку ребят о событиях «Колумбайн», припомнила все, что ей уже говорили об этом, и быстро передала информацию полиции.

Парней проверили и нашли самодельную бомбу. Их допросили – а они во всем сознались. Как говорят в школе, у одного из парней семья хорошая, у другого дома — спартанский режим. По слухам, оба парня вообще лежали в психушке.

То, что они именно таким образом хотели расправиться с проблемами буллинга, только подтверждает, что у них не все нормально с головой. И если для них убить пару десятков людей – норма, то я бы посмотрел на них, когда кто-то решит сделает тоже самое с ними. Завизжали бы как девчонки.

Надеюсь, им не спустят с рук такое, их надо лечить. Причём лечить за решеткой. Эти парни опасны, если им в 14 лет пришло в голову бомбануть школу, то, представьте, что они могут задумать в 30.

Хотя мы все в 14 лет были не самого большого ума, не умели разбираться с проблемами и психовали при каждой возможности. Может, их стоит в психушке подержать немного, ну, лет двадцать?

Источник: Достало

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