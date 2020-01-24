Мнение: Двое подростков планировали атаку на школу

Едва успели избежать большой катастрофы, ведь могли погибнуть десятки детей и взрослых. Благо, у кого-то хватило ума обратиться в полицию. В Штатах месть за буллинг в школах – не редкость. Знаменитая история со школой в Колумбайне подала пример этим двум парням, как стоит разобраться со своими обидчиками.
В закрытом городе Снежинске Челябинской области двое подростков 14 лет — Егор и Даниил — готовили массовое убийство в своей школе.Они хотели отомстить всем обидчикам, которые чморили их в школе: хотели подложить взрывное устройство прямо в столовую, а выбегающих людей обстреливать из коктейля Молотова.
Они искали единомышленников, закупали нужные материалы и угрожали одноклассникам. Говорят, что кто-то из учеников предупреждал учителей еще до нового года о предстоящем нападении, но к силовикам эта информация попала только сейчас. Уже после нового года одна из учительниц заметила подозрительную переписку ребят о событиях «Колумбайн», припомнила все, что ей уже говорили об этом, и быстро передала информацию полиции.
Парней проверили и нашли самодельную бомбу. Их допросили – а они во всем сознались. Как говорят в школе, у одного из парней семья хорошая, у другого дома — спартанский режим. По слухам, оба парня вообще лежали в психушке.
То, что они именно таким образом хотели расправиться с проблемами буллинга, только подтверждает, что у них не все нормально с головой. И если для них убить пару десятков людей – норма, то я бы посмотрел на них, когда кто-то решит сделает тоже самое с ними. Завизжали бы как девчонки.
Надеюсь, им не спустят с рук такое, их надо лечить. Причём лечить за решеткой. Эти парни опасны, если им в 14 лет пришло в голову бомбануть школу, то, представьте, что они могут задумать в 30.
Хотя мы все в 14 лет были не самого большого ума, не умели разбираться с проблемами и психовали при каждой возможности. Может, их стоит в психушке подержать немного, ну, лет двадцать?
Источник: Достало
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Блогер и журналист Максим Кононенко опубликовал юмористический рассказ, посвященный участию президента США Дональда Трампа и 17-летней экоактивистки Греты Тунберг в работе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ). Рассказ Кононенко опубликован на его странице в Facebook. История начинается с того, что Трамп приезжает на международный экономический форум в Давос: «Улыбаясь самому себе, он вошел в кулуары. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Четыре эксперта по делу Шеремета, в том числе британский, подписали противоречащие друг другу заключения – «Слідство.Інфо» / 16 декабря
- Автомобили собрались оснастить таможенников мигалками и сиренами / 20 декабря
- В Госдуме начали поиск новых методов борьбы с торговлей наркотиками в даркнете / 2 декабря
- Дело об авиакатастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге / 30 ноября
- «Долбаный стыд». Геращенко раскритиковали за пост о «жителе Киевской области без постоянного места работы», который столкнулся с авто Кулебы / 26 ноября
- Папа Римский отменил «папскую тайну» в делах о насилии со стороны священников / 17 декабря
- Белый дом – о назначении обвинителей в рамках процесса по импичменту / 15 января
- Политолог отреагировала на кибератаку трансляции пресс-конференции Путина в YouTube / 20 декабря