Британский премьер-министр подписал соглашение о «Брекзите»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил подпись под историческим соглашением о «Брекзите», которое открывает стране путь к выходу из Евросоюза в следующую пятницу, 31 января. Об этом в пятницу сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Джонсон выразил надежду на то, что подписание соглашения «положит конец слишком многим годам споров и разногласий».

В пятницу лидеры Евросоюза подписали соответствующий документ в Брюсселе. Затем соглашение доставили в лондонскую резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит на поезде.

Подписание соглашения знаменует собой еще один шаг в ратификации «Брекзита». На этой неделе британский парламент одобрил положение о выходе страны из ЕС. Европарламент проголосует за соглашение 29 января.

Представители Даунинг-стрит сообщили, что премьер подписал соглашение перьевой ручкой Parker, согласно традиции подписания важных государственных документов.

При подписании присутствовали представители Евросоюза и МИД Британии, в том числе Дэвид Фрост, возглавляющий команду премьера на переговорах о «Брекзите».

«Подписание [соглашения] – это фантастический момент, который наконец подводит итоги референдума 2016 года; это положит конец слишком многим годам споров и разногласий», — заявил Джонсон.

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