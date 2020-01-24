Отложены съемки сериала из вселенной Star Wars про Оби-Ван Кеноби

Мы уже привыкли к тому, что вселенная Звездных войн разрастается с огромной скоростью, и поклонники с нетерпением ждут выхода новых проектов. Одним из самых ожидаемых продолжений является сериал про учителя Люка Скайуокера – Оби-Ван Кеноби.

Главную роль в сериале исполняет Юэн МакГрегор, сыгравший Оби-Вана в оригинальных фильмах франшизы. Сегодня стало известно, что съемки сериала отложены. Дело в том, что руководству LucasFilm категорически не понравились сценарии эпизодов. Не понравились до такой степени, что руководство студии меняет сценариста, и все эпизоды будут написаны заново. Более того, количество эпизодов будет сокращено.

По словам МакГрегора, для волнений нет причины. Сериал будет, просто начало съемок перенесли с августа на январь.

Стоит напомнить, что помимо сериала про «Бена» Кеноби в работе у LucasFilm сейчас второй сезон нашумевшего «Мандалорца» и приквел к картине «Изгой один».

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