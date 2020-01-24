Мнение: У олигарха новая игрушка

«Будущее за молодёжью!» — скажете Вы и будете, безусловно, правы. Именно их успехи напрямую связывают с социальными ожиданиями во всех сферах современного общества. Но, чего ожидать, если «та самая надежда» сбилась с пути и пошла по кривой дорожке?

В последнее время резко возросла активность студента ВШЭ Егора Жукова, который стал знаменит после протестов, прошедших в Москве этим летом. Как вы помните, парня задержали, в СИЗО всё популярно объяснили и, впоследствии, благополучно отпустили. На сторону Егора с его сомнительной позицией тогда встали сотни таких же неокрепших умом подростков, студенты ВШЭ и даже какое-то количество преподавателей. Егора было жалко всем. Эдакое олицетворение бесчинства в стране.

Видимо, схема с попытками вызвать жалость к «униженному и оскорбленному» студенту прошла на ура. И продвигать Егора взялся сам Михаил Ходорковский. Очередная пешка, раскручивать которую, на всякий случай, стали еще летом. И не зря, ведь после череды провалов Алексея Навального и его правой руки Любови Соболь, действовать нужно было незамедлительно. А тут такой подарок судьбы, грех не воспользоваться.

Роль Егора в спектаклях либералов мало чем отличается от роли ФБК – запустить волну искусственно раздутого недовольства в обществе, которая в скором времени приведёт к очередным протестам и задержаниям. Привычный, уже ничем не удивительный сюжет небезызвестного «режиссёра» Михаила Ходорковского, который предпочитает наблюдать происходящее не воочию, а где-нибудь заграницей. Очень безопасно и очень патриотично, ничего не скажешь.

Персонажа выбрали, осталось дело за малым: не только на словах, но и на деле доказать свою способность возглавить новое движение по дестабилизации ситуации в стране. Первым испытанием стала роль ведущего передачи «Условно Ваш» на радиостанции «Эхо Москвы». На сегодняшний день в арсенале студента уже два эфира: с самим Ходорковским (совпадение?) и с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Если первый случай разбирать не стоит (десятки репетиций дали свои плоды), то второе интервью уверенность «руководства» явно подорвало: парламентарий поставил выскочку на место.

Для всех стало очевидно, что отправлять Егора Жукова на большую сцену еще рано, поэтому пока парню достаются лишь второстепенные роли: дискредитировать парламентские выборы на радио или агитировать студентов ВШЭ на мини-митинги.

Мрачная история, когда политики, у которых свои мутные планы, пытаются не просто впутать, но и сделать одним из аппаратов молодое поколение, которое только начинает вступать во взрослую жизнь. И не менее печально, когда первые шаги курируют такие наставники, как Михаил Ходорковский.

Источник: Теория элит

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