HR — из-за коронавируса новогоднюю кинопремьеру о России китайцы посмотрят дома — бесплатно

Чтобы избежать распространения коронавируса, власти КНР закрыли кинотеатры по всей стране, лишив китайцев традиционных новогодних премьер, пишет Hollywood Reporter. Одна из киностудий не растерялась и решила обернуть ситуацию в свою пользу, объявив, что в качестве подарка зрителям бесплатно откроет доступ к своей долгожданной картине «Затерявшиеся в России» на собственной стриминговой платформе.



Reuters

Из-за вспышки нового коронавируса в КНР по настоянию властей ведущие киностудии страны были вынуждены отменить свои большие премьеры, намеченные на китайский Новый год, пишет Hollywood Reporter. Из-за этого набирающая популярность компания Huanxi Media пошла на «рисковый, но весьма привлекательный для фанатов шаг» и устроила бесплатную премьеру своей долгожданной комедии «Затерянные в России» (Lost in Russia ) в интернете.

Создатели, включая режиссёра картины и исполнителя одной из главных ролей Сюй Чжэна, рассчитывали на внушительные кассовые сборы в период новогодних каникул. В целом, по оценкам, новогодний прокат за неделю должен был составить порядка $1 млрд. Прошлые части франшизы «Затерянные», которые снимались в Таиланде и Гонконге в 2012-м и 2015 году соответственно, когда в целом кассовые сборы в Поднебесной были куда меньше, уже тогда вместе принесли авторам картины $473 млн.

Как сказала компания Huanxi Media в эксклюзивном комментарии The Hollywood Reporter в пятницу 24 января, в полночь того же дня «Затерянные в России» станут доступны к просмотру бесплатно на стриминговой платформе киностудии, Huanxi Premium. Именно в этот день в кинотеатрах по всему Китаю должна была состояться премьера картины, до того как страну охватила паника из-за неизвестного вируса. Естественно, фанаты будут рады возможности посмотреть новый фильм дома, поскольку из-за рекомендаций властей воздерживаться от больших скоплений народа кинотеатры были закрыты.

В китайской версии картина носит название «Приключения с мамой». По данным издания, фильм повествует о путешествии по РФ весьма бойкой и любящей покомандовать пожилой китайской женщины и её взрослого сына, которому не терпится сбежать из-под затянувшейся опеки матери. Как считает Сюй Чжэн, он хотел заставить зрителей задуматься над нередко комичной, но очень трогательной и полной любви природой отношений между родителями и детьми в Китае. В одной из последних реклам перед Новым годом киностудия посоветовала зрителям «остаться дома в безопасности и посмотреть «Затерявшихся в России» вместе со своей мамой».

В то же время такая щедрая промоакция позволит привлечь внимание к большому совместному проекту по продвижению платформы Huanxi и гиганта ByteDance, владеющего популярным китайским сервисом Toutiao и международной платформой TikTok. Подарок в виде долгожданной премьеры в период, когда сотни миллионов китайцев вынуждены сидеть дома не в самой спокойной обстановке в стране, равносилен тому, как если бы Disney вдруг открыл для всех доступ к Disney+ и бесплатно выпустил там новую часть «Мстителей», считает Hollywood Reporter. Такая акция, ставшая возможной потому, что, вопреки обыкновению для Китая, все права на картину принадлежат только Huanxi, явно не только придётся по вкусу зрителям, но и привлечёт внимание к новому партнёрству.

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