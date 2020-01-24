Наука: Клетки из носа вылечили спинной мозг

Паралич возникает из-за травм позвоночника и разрывов в нервных проводящих путях спинного мозга. Разрывы эти можно устранить, если призвать на помощь вспомогательные клетки нервной системы, опекающие обонятельные нейроны.



Парализованному человеку можно вернуть подвижность, если воспользоваться специальными обонятельными клетками, которые помогут срастить повреждённые нейроны в спинном мозге. Речь в данном случае идёт не о нейронах, а о глиальных вспомогательных клетках, которые помогают нейронам работать. Их иногда называют обонятельными шванновскими клетками (чтобы отличать от обычных шванновских клеток периферических нервов), и в их задачи входит иммунная защита нейронов и помощь в восстановлении повреждённых нейронных отростков. То есть когда у обонятельного нейрона вдруг рвётся аксон, то именно такие вспомогательные клетки стимулируют рост нового отростка вместо повреждённого. Это рутинная процедура: нейроны постоянно подвергаются повреждениям, обонятельные шванновские клетки их постоянно обновляют.

Травмы позвоночника опасны как раз тем, что нарушают целостность соединений между нейронами. И уже довольно давно медики бьются над решением задачи, как восстановить повреждённые нейронные отростки, тянущиеся в спинномозговом канале. Сами по себе они растут неохотно и медленно. Поэтому в какой-то момент исследователям пришла в голову мысль использовать клетки-помощники из обонятельных луковиц. Опыты на животных прошли успешно, так что дело оставалось за тем, чтобы опробовать метод на человеке. И вот в статье в Cell Transplantation Павел Табаков из Медицинского университета Вроцлава (Польша) и Джеффри Рейсман (Geoff Raisman) из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) сообщают, что и «человеческий» эксперимент завершился удачно.

Добровольцем оказался пациент, пострадавший в 2010 году от вооружённого нападения и с тех пор парализованный ниже груди. В первой из двух операций, которые ему пришлось вынести, у него брали одну из обонятельных луковиц, чтобы вырастить нужные клетки в лабораторной культуре. Спустя две недели около 500.000 клеток пересаживали в спинной мозг, причём всего было сделано около 100 микроинъекций выше и ниже района повреждения. Кроме того, в разорванную часть спинного мозга пересадили несколько фрагментов нервной ткани, взятой из лодыжки. По мысли медиков, вспомогательные клетки должны были простимулировать рост спинномозговых нейронов, а пересаженные фрагменты нервной ткани из ноги должны были послужить для них опорной конструкцией.

После операции пациент продолжил тот же курс физиотерапии, который был у него раньше и который никаких улучшений до сих пор не приносил. Однако спустя полгода больной смог сделать первый шаг – разумеется, с посторонней помощью и опираясь на параллельные брусья, однако раньше для него и это было недоступно. Спустя два годы он уже мог выходить на улицу с помощью ходунков, к нему вернулись ощущения от мочевого пузыря и кишечника, восстановилась сексуальная функция.

Конечно, чтобы подтвердить успешность метода, одного больного мало, и авторы работы надеются, что в будущем году удастся провести ещё десять таких же операций. Без сколько-нибудь значимой статистики невозможно понять, насколько эффективным будет такой способ лечения спинного мозга – сможет ли больной в итоге полностью восстановиться, или ему и дальше придётся передвигаться с помощью каких-то приспособлений (что, по сравнению с полной неподвижностью, всё же не так уж плохо). Однако дальнейшие исследования здесь зависят не только от желания самих нейробиологов, но и от финансирования проекта – как можно догадаться, вся процедура по пересадке обонятельных клеток в спинной мозг, несмотря на свою перспективность, стоит значительных денег.

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