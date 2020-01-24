Стартовали съемки нового сериала с Константином Хабенским

Новый историко-приключенческий сериал от телеканала НТВ запустили в производство. Съемки сериала будут проходить в Тверской области и в Москве.

Партнером Хабенского по сериалу выступает Андрей Бурковский.

Сюжет сериала рассказывает о первых послевоенных годах. Молодой лейтенант (Бурковский) после демобилизации устраивается работать в милицию. По стечению обстоятельств, его начальником становится майор милиции, по прозвищу «Сатана» (Хабенский). Это человек с очень тяжелым характером, нелюдимый, всегда идущий напролом. Поставленную задачу он решает используя все имеющиеся ресурсы, действуя по принципу «победа любой ценой». Герой Бурковского попадает на службу в нелегкое время – в городе зверствует банда грабителей и убийц. Ликвидация банды и становится главной целью новоиспеченных коллег. И чем дальше развиваются события, тем больше главный герой понимает, что та война, с которой он вернулся, в корне отличается от той, которую ведут его коллеги по службе.

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