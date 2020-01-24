FP — РФ хочет поставить точку в импичменте Трампа и вернуться к «нормальным» отношениям с США

Как обычные россияне, так и высокопоставленные чиновники в Кремле надеются на то, что процедура импичмента Дональда Трампа завершится очень быстро и это позволит Москве и Вашингтону вернуться к «нормальным» отношениям, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, несмотря на то что РФ «вмешалась» во внутренние дела США, а общий хаос в Америке играет на руку Путину, он всё же мешает Москве заключить с Вашингтоном стратегическую сделку в области контроля над вооружениями и договориться о сферах влияния.



Reuters

В то время как третий за всю историю США процесс импичмента перевалил уже за третий день, сторонники президента Дональда Трампа оказались не единственными, кто надеется на его быстрое окончание. Многие русские утверждают, что они хотят того же — причём такого мнения придерживаются и в коридорах Кремля, и на московских улицах, пишет Foreign Policy.

Хотя русские осознают, что с момента избрания Трампа в 2016 году их назначили на роль одного из главных злодеев вашингтонской драмы, ни одна другая страна не интересовалась президентством американского лидера так, как Россия: многие в Москве говорят, что они — как и американцы — надеются на возвращение к нормальным отношениям и дипломатии. «А что касается российского вмешательства в американскую политику… даже если всё так и есть, то что с того? Разве этим не каждая страна занимается»? — описывает Foreign Policy мысли россиян.

По словам экспертов, даже президенту РФ Владимиру Путину не слишком по душе прохладные отношения между Москвой и Вашингтоном. И это несмотря на то, что американская разведка полагает, что именно российские спецслужбы создали некоторые из ныне развенчанных мифов, которые заложили основу для импичмента Трампа. Речь здесь идёт о заявлениях американского лидера о том, что Украина «вмешалась» в выборы 2016 года в куда большей степени, чем Кремль.

Хотя многие специалисты по РФ считают, что Москве нравится нынешний хаос в Вашингтоне, так как он служит стратегической цели Путина, желающего подорвать американское влияние, они зачастую также отмечают, что подобная ситуация мешает долгосрочным задачам российского лидера, а также реализации тех замыслов, которые Кремль связывает с таким антиэлитарным президентом, как Трамп.

Прежде всего, это касается попыток заключения стратегической сделки с Белым домом в области контроля над вооружениями и разграничения сфер влияния, которые могут перекроить мировой порядок, сложившийся после холодной войны.

«Кремль хотел бы, чтобы всё это закончилось как можно быстрее, а Трамп избавился от всего этого давления, которое он испытывает во внутренней политике, — отметила научный сотрудник Московского центра Карнеги Татьяна Становая. — Москва хочет извлечь из Трампа пользу и завязать с ним диалог, но это не удаётся, потому что он слишком сильно зависит от происходящего внутри страны».

Начиная с предполагаемого «российского вмешательства» и кончая влечением, которое Трамп якобы испытывает к Путину, амбиции Кремля заняли центральное место на политической арене Вашингтона и встроили американо-российские отношения в ход политического дискурса в США. Теперь же, учитывая начавшуюся процедуру импичмента, многие в Москве надеются на её быстрое завершение, которое позволит хотя бы временно отвлечь внимание американцев от России.

Подобные надежды, по мнению Foreign Policy, могут оказаться напрасными, учитывая огромные масштабы «российского вмешательства» в дела США. В среду конгрессмен-демократ Адам Шифф, говоря о попытках Трампа выломать президенту Украины Владимиру Зеленскому руки, с тем чтобы тот открыл расследование в отношении политического соперника американского лидера Джо Байдена, напомнил о той роли, которую российские агенты сыграли в 2016 году, а также предупредил о возможности нового вмешательства в выборы.

Для многих россиян подобная риторика сулит лишь продолжение прежнего курса. «Россия стремится к сотрудничеству с США, но на своих условиях, — считает Становая. — Кремль понимает, что американские элиты видят в нём угрозу, которую нужно сдерживать, поэтому он пытается найти способ изменить общепринятые взгляды».

Российские государственные СМИ освещают слушания по импичменту в сенате и палате представителей, придерживаясь благожелательного к Трампу тона, в то время как сам Путин повторяет тезисы Трампа, которые тот высказывал об этой процедуре.

«Демократическая партия… предъявляет Трампу обвинения в сговоре с Россией, но потом выясняется, что никакого сговора не было, поэтому это не может лечь в основу импичмента, теперь давление на Украину какое-то придумали», — отметил по этому поводу сам Путин.

Подобных взглядов относительно импичмента и роли «российского влияния», по словам эксперта при Российском совете по международным отношениям Алексея Наумова, придерживается и большинство россиян.

«Россияне весьма циничны, — полагает он. — Большинство людей здесь считает, что лидеру может сойти с рук куда больше, чем обычному человеку, и просьба Трампа в адрес другого лидера оказать ему услугу — это ничего особенного. Так, в общем, считают и те, кто следит за новостями, и те, кто не следит».

Импичмент и пертурбации внутри США — это далеко не главные темы в России; большая часть населения этой страны по-прежнему настроена аполитично. Более того, неожиданное предложение Путина изменить Конституцию с целью продлить собственное правление всё ещё занимает информационную повестку дня. Однако взгляд из Москвы на импичмент — сколь бы ограниченным он ни был — является кривым зеркалом, в котором отражаются заблуждения, бытующие как среди россиян, так и среди американцев.

«Мне всё это напоминает политический театр, — признался 33-летний москвич Павел Шакиров, говоря об импичменте Трампа. — Говорят, что РФ занимается в Америке многими вещами, но, как мне кажется, это оправдание, которым прикрываются оппоненты Трампа, чтобы критиковать его».

Официально «российское вмешательство» в дела Запада в Москве отрицают, в то время российские СМИ активно высмеивают подобные обвинения. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что русские в целом доверяют этим заявлениям. При этом многие крайне скептически относятся к утверждениям, гласящим, что РФ могла успешно вмешаться в дела США.

«Россияне не считают, что РФ настолько же сильна, насколько думают американцы, — отметил Наумов. — Мы каждый день сталкиваемся здесь с некомпетентностью. Людям тяжело поверить в то, что РФ — это хороша смазанная машина гибридной войны, целящая в самое сердце демократических Соединённых Штатов».

Однако, по словам заместителя директора «Левада-Центра» Дениса Волкова, при ближайшем рассмотрении многие русские склонны соглашаться с тем, что их страна «вмешивалась» в дела других держав.

«Сначала все всё отрицают, но потом в менее формальных беседах это признаётся, — сообщил Волков. — Однако они указывают на то, что этим занимается каждая великая страна, так чем мы хуже? Они говорят, что Америка вмешивается в дела других стран; она великая держава, и если и мы тоже великая держава, то мы тоже должны этим заниматься».

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