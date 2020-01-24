Уханьский вирус проник в Европу

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила о двух подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Париже и в Бордо. По словам министра, это первые случаи выявления вируса в Европе.

Комментируя случай заболевания новым типом пневмонии, зарегистрированный в Бордо, Бюзен отметила, что «пациент в возрасте 48 лет вернулся из Китая проездом через город Ухань». Зараженный находился в контакте с 12 людьми, добавила глава французского Минздрава, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Ранее организация SOS Medecins информировала, что врачи французского города Бордо поместили на обследование в больницу человека с симптомами заражения коронавирусом 2019-nCoV. Во время осмотра мужчина подтвердил, что недавно путешествовал и прибыл во Францию из КНР через Нидерланды. Он также утвердительно ответил на вопрос, «посещал ли он в последнее время китайский город Ухань или контактировал с теми, кто там был».

Напомним, по данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса в КНР погибли 25 человек, еще 830 человек заразились. В Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Власти КНР подозревают в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.





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