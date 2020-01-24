Госуправление делами заявило, что не оплачивало расходы на поездку Зеленского в Оман

Государственное управление делами Украины не занималось оплатой поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом говорится в ответе ГУД на запрос издания «Тексти.org.ua», опубликованном 24 января.

Сначала издание отправляло запрос в Офис президента, но его перенаправили в ГУД.

«Госуправление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского в Омане в январе 2020 года и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия «Украина», – говорится в документе.

Фото: texty.org.ua

Запрос в Офис президента отправляла также «Украинская правда». Издание просило предоставить информацию о составе украинской делегации во время поездки в Оман, стоимости проживания и перелета, а также были ли подписаны какие-либо официальные документы во время визита.

В ОПУ ответили, что сведения о средствах, потраченных на поездку, должно предоставить ГУД.

«Информация об остальных вопросах из вашего запроса отсутствует в Офисе президента Украины», – говорится в ответе.

Фото: pravda.com.ua

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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