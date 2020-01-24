Импичмент в Сенате: демократы завершают представление обвинений против Трампа

Днем в пятницу в Сенате продолжилось разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа. Во время сегодняшних слушаний демократы завершат представлять свои аргументы, согласно которым Сенат должен отстранить от власти президента Дональда Трампа из-за злоупотребления президентской властью и препятствования работе Конгресса.

Сенат, большинство в котором составляют республиканцы, вряд ли поддержит Палату представителей, которая в конце декабря объявила Трампу импичмент. Однако это не помешало демократам в течение трех дней обращаться к сенаторам с настоятельными просьбами поддержать Палату представителей и утвердить статьи импичмента.

«Если право не имеет значения, мы пропали. Если правда не имеет значения, мы пропали», — заявил конгрессмен Адам Шифф, главный менеджер по импичменту от Палаты представителей, выполняющий функцию прокурора на слушаниях.

Еще один менеджер по импичменту Джерролд Надлер в четверг назвал заявление Трампа о том, что президента нельзя отстранить от власти из-за злоупотребления властью «опасной чепухой».

Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался оказать давление на власти Украины с целью инициировать расследование против Джо Байдена – одного из возможных соперников действующего президента на выборах в 2020 году. По словам демократов, Трамп пытался склонить Киев к сотрудничеству в обмен на оказание военной помощи Украине.

Джей Секулоу, один из юристов Трампа, заявляет об абсолютной уверенности в том, что «президент будет оправдан. В этом нет сомнений».

Наблюдатели ожидают, что разбирательство в Сенате завершится в пользу президента, так как республиканцы занимают 53 из 100 мест в верхней палате Конгресса. Для отстранения президента от власти необходимо набрать как минимум две трети голосов сенаторов, что невозможно при нынешнем раскладе. Демократам придется убедить в переходе на свою сторону как минимум 20 сенаторов, и ни один республиканец пока не заявлял о своей поддержке импичмента.

Дональд Трамп – третий в истории США президент, который подвергся процедуре импичмента в Палате представителей. В 1868 году законодатели объявили импичмент Эндрю Джонсону, однако Сенат оправдал президента. Билл Клинтон был подвергнут импичменту в 1998 году по обвинению в даче ложных показаний большому жюри из-за скандала, связанного с его отношениями с Моникой Левински. Клинтон также был оправдан сенаторами.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

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