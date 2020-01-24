Автоновости: Skoda рассказала о новой «заряженной» Octavia RS

Чешский производитель официально подтвердил, что Skoda Octavia RS нового поколения дебютирует на мартовском автосалоне в Женеве. Поделилась компания и первым изображением новинки, и подробностями о силовой установке новинки.

Главной же новостью станет то, что новая Octavia RS впервые станет гибридной. Ожидается, что лифтбек с приставкой iV позаимствует часть решений от Volkswagen Golf GTE.

Предполагается, что Octavia iV RS получит бензиновый турбомотор 1,4 TSI, которому будет помогать электродвигатель. На пару они будут выдавать 245 л.с. и 400 Нм. Ожидаемое время разгона до 100 км/час — около 7 секунд, а батарея на 13 кВт/час даст запас хода на электротяге до 55 км.

В России начали выпускать доступный кроссовер Skoda Karoq

Как сообщает Carscoops, новая Octavia RS сохранит и традиционные ДВС. Например, 2-литровой бензиновый турбоагрегат EA888 мощностью около 245 л.с., причем такая "эрэска" будет легче гибридной версии. В гамме должен остаться и 2-литровый турбодизель, но его могут форсировать до 200 л.с. При этом Skoda предпочла не использовать 2-литровый дизель от Kodiaq RS, который развивает 240 л.с. и 500 Нм.

В России новая Octavia RS если и появится, то с задержкой: для компании важнее начать продажи обычной Octavia. Она будет выпускаться в Нижнем Новгороде (и лифтбек, и универсал) и получит бензиновые двигатели 1,6 л (110 л.с.) и 1,4 л (150 л.с.). Старший мотор будет сочетаться с новым 8-ступенчатым автоматом вместо робота. В Octavia радикально изменилось все — от внешности до принципиально иного интерьера и новейших опций. Старт продаж ожидается в конце 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В ночь на 25 января на окраине Ирпеня Киевской области автомобиль Hyundai упал в реку Буча и утонул, сообщает «Информатор». По информации правоохранителей, водитель Hyundai резко повернул рулем, когда увидел на дороге собаку, машину занесло и она съехала с дороги в воду. Автомобиль находится в воде. В салоне, кроме водителя, был девятилетний мальчик. Мужчина выбрался на […]