В Шереметьево решили расследовать гибель сданных в багаж кошек

24.01.2020, 22:19, Новости дня

Администрация аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование по факту обращения пассажира рейса Нью-Йорк – Москва в связи с гибелью двоих котов, получивших травмы из-за неправильной обработки багажа, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Администрация международного аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование инцидента по факту обращения пассажира рейса SU101 от 23.01.20. Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились три переносные клетки с домашними животными», – приводит сообщение пресс-службы аэропорта ТАСС.

В Шереметьево подчеркнули, что после установления причин происшествия сотрудники оператора «Шереметьево Хэндлинг», по вине которых при обслуживании багажа погибли животные, понесут наказание.

Кроме того, администрация аэропорта организовала повторные инструктажи по обслуживанию багажа с домашними животными для работников соответствующих подразделений.

В сообщении говорится также, что Шереметьево поддерживает инициативу «Аэрофлота» о внесении изменений в технологию обслуживания грузов и багажа с животными и совершенствованию существующих правил.

«Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса «Нью-Йорк – Москва» и предпримет все необходимое для урегулирования ситуации», – подчеркнули в аэропорту.

Ранее пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко заявил, что две кошки погибли после того, как он сдал их в багажное отделение, по его словам, животные умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, а третья кошка получила обморожение во время перелета в багажном отделении.



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