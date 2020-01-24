Плохие парни не уходят на пенсию

Не успела отгреметь мировая премьера третьей части «Плохих парней» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях, а уже идет речь о съемках четвертой части нашумевшего фильма. Оно и понятно – довольно восторженные отзывы критиков, хорошая касса (в РФ фильм лидер проката), а мировые сборы перевалили за 118 миллионов долларов.

В связи со столь положительными факторами, кинокомпания Sony Pictures уже запустило в производство следующую часть комедийного боевика. Главные герои останутся прежними, а сценарий напишет Крис Бремнер.

Возможно, успех третьего фильма франшизы связан с тем, что перерыв между выходами фильмов был довольно продолжительным. Теперь этого не будет. Создатели не хотят играть на нервах поклонников, и четвертая часть «киноэпопеи» про веселых полицейских появится в ближайшее время.

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