Что смотреть в кино: Бенедикт Камбербэтч на войне, Катрин Денев в ссоре и другие звезды из фильмов нового московского кинофестиваля

«1917», реж. Сэм Мендес

Кадр из фильма «1917»В ролях: Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чепмэн, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт

Теперь, когда «Золотой глобус» (а также приз от американской Гильдии продюсеров) фильму Сэма Мендеса уже вручили, а 10 номинаций этой картины на «Оскар» объявлены, говорить о том, что режиссер может получить статуэтку американской киноакадемии можно и нужно. Западные букмекеры упорно прочат картине победу, и у них есть все основания для этого: оскаровский лидер прошлого года «Зеленая книга» завоевал самую известную кинонаграду в мире при схожих вводных.

Впрочем, и без списка призов на новый фильм автора «Координатов «Скайфолл» и «Красоты по-американски» стоит обратить внимание. С Первой мировой у британца Сэма Мендеса связаны особые воспоминания: дед актера пошел добровольцем на фронт и, как и вся нация, лицом к лицу столкнулся с ужасами войны. О коллективной памяти и подвигах безымянных героев и снято это кино. А вместо условного неизвестного солдата — здесь два молодых человека, которые получают от командования задание: доставить секретное послание из одной точки в другую и предотвратить тем самым гибель 1600 человек. Это путешествие длиною в жизнь через окопы, руины и поля под дождем из бомб режиссер показывает практически без монтажных склеек. А оператор Роджер Дикинс, на счету которого 14 номинаций на «Оскар» и одна победа, создает при помощи камеры полный эффект присутствия. Итог — настоящее кинополотно, обязательное к просмотру на большом экране. В день выхода фильма в российский прокат именно это и можно будет сделать на открытии Kinotavr Special.

Когда: 30 января

«Тайная жизнь», реж. Терренс Малик

Кадр из фильма «Тайная жизнь»В ролях: Аугуст Диль, Валери Пахнер

Автора «Пустошей» и «Дней жатвы» в Голливуде считают живым классиком, а также — творцом довольно безжалостным. На монтажном столе Малика исчезают сюжетные линии, а то и целые фильмы, а работавшие с ним актеры никогда не уверены, доживут ли их герои до премьеры. Особенно участились эти случаи в последние годы, когда Малик один за другим выпускал на экраны поэтические картины без четкого сюжета, но со множеством звезд, закадровыми голосами и философскими сентенциями. Не отрицая красоты этих фильмов, фестивальные отборщики мэтра на киносмотры не приглашали. Но в мае прошлого года его опус «Тайная жизнь» таки оказался в конкурсе Канн.

Новый фильм Малика — история стройная, простая и настоящая. В буквальном смысле: картина основана на истории жизни австрийского фермера Франца Егерштеттера, чья судьба оказалась перемолота жерновами Третьего рейха. Отказавшись примыкать к рядам нацисткой армии, он жестоко поплатился за свое решение. Вместе с тем, ужасов фашисткой Германии и жестоких сцен в этом фильме вы не найдете: Малик по-прежнему во главу угла ставит красоту кадра и слова и четкость темпоритма. Его описание будней одного маленького человека, пошедшего против огромной системы, длится три часа. В это время вмещены и прогулки по полям, и улочки затерянной в горах деревеньки Санкт-Радегунд, и низкие своды тюремной камеры, и щелчки затворов ружей — тайная внутренняя жизнь и судьба одного человека.

Когда: 1 февраля

«Вишневый переулок, 7», реж. Юньфань

Кадр из фильма «Вишневый перелоук, 7»

Гонконг, 60-е годы, в британскую колонию из Тайваня приезжает молодой студент Ци Минь — преподавать английский 18-летней Мэй Линь, дочери элегантной дамы миссис Ю. Занятия языком плавно переходят в нечто большее, причем влюбляется Ци Минь не только в свою юную ученицу, но и в ее мать. Их любовный треугольник развивается на фоне походов в кино — на «Путь в высшее общество» с Симоной Синьоре и схожим мезальянсом между взрослой леди и молодым юношей, — митингов студентов-марксистов и летнего, словно игрушечного города. Хотя почему словно — ведь Гонконг (как и все остальное) в картине китайского классика практически кукольный, то есть анимационный.

Вообще-то куда чаще Юньфань обращается к игровому формату, снимая яркие, практически кэмповые картины о самой разной и далеко не всегда традиционной любви. Переход из художественного пространства в мультипликационное авторский почерк оставил неизменным: страсти между героями режиссера все так же кипят, любовное настроение все так же сильно. Правда, темп взят куда более размеренный — «Вишневый переулок» длится два часа, а сама картинка сделана в стиле старой графики. «Путь в высшее общество», классика британского кино, тоже перерисован. Полное погружение в прошлое.

Когда: 31 января

«О бесконечности», реж. Рой Андерсон

Кадр из фильма «О бесконечности»В ролях: Бенгт Бергиус, Аманда Дэвис

Картины шведского режиссера невозможно забыть и нельзя не узнать. Повествование в своих фильмах он строит в виде странноватых, а иногда и жутковатых скетчей, словно выписанных кистью неизвестного художника. Стиль Андерсона и повторяющиеся мотивы в его кинематографической параллельной Скандинавии далеко не каждому придутся по душе. Но, на счастье режиссера, в число его поклонников входят отборщики, члены жюри и публика всех ведущих фестивалей мира: его фильму «Песни со второго этажа» присужден приз жюри в Каннах, картина «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» получила «Золотого льва» в Венеции. «О бесконечности» также показывали на Мостре — как раз в сентябре прошлого года.

Новая картина Андерсона дополняет галерею уже созданных им образов маленьких людей с их проблемами и ежеминутными драмами: муж, дающий пощечину жене, бывший одноклассник, делающий вид, что не узнал товарища, женщина, одиноко ждущая возлюбленного на станции. И над всем этим, согласно постеру картины, парят двое влюбленных — словно пара из известной картины Марка Шагала. Живопись классическую — к живописи кинематографической.

Когда: 1 февраля

«Правда», реж. Хирокадху Корээда

Кадр из фильма «Правда»В ролях: Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук

В 2018 году японец Хирокадзу Корээда взял Гран-При Каннского кинофестиваля за фильм «Магазинные воришки». А уже в 2019-м показал в Венеции свое новое кино — снятое (впервые для режиссера) во Франции, в стиле европейских драм и с европейскими же звездами. «Правдой» в этом кино называются довольно откровенные и далеко не комплиментарные для окружающих мемуары стареющей кинозвезды (ее играет великая Катрин Денев). Впрочем, дочь кинодивы Люмир (Жюльет Бинош) правдой слова матери совсем не считает, о чем и сообщает ей во время семейного визита во Францию вместе с мужем (Итан Хоук). Начинаются привычные для страны багетов и круассанов дрязги, обмен колкостями, ссоры и выяснения отношений. При этом за каждым резким словом Корээда прячет затаенную боль, а где-то и нежность, а на своих героев смотрит с иронией и бесконечной теплотой. Да что там — и на самого себя, японца, которого до приза в Каннах международная общественность практически не знала — режиссер смотрит не без юмора. В сюжете «Правды» даже есть чем-то похожий на него персонаж: фестивальный кинодеятель, лица и имени которого никто не может запомнить.

Когда: 2 февраля, фильм закрытия

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По его мнению, начать можно с крупных городов. Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января. Ранее он занимал должность вице-мэра Москвы и курировал программу реновации. «Проект реновации необходимо развивать на территории всей […]