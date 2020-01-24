5 cамых стильных монархов недели (18-24 января)

Принцесса Каролина

Муза и близкая подруга дизайнера Карла Лагерфельда — принцесса Монако Каролина — часто посещала показы Chanel с его участием и продолжает традицию после его ухода из жизни. На этой неделе в парижском зале Гран Пале показывали новую кутюрную коллекцию модного дома, и принцесса стала одной из гостей шоу. Твидовая золотая юбка, черная водолазка, объемный кожаный блейзер, нитка жемчуга на шее и солнцезащитные очки — ей удалось собрать все главные коды модного дома в один комплект, который легко может брать в пример любая французская it-girl.

Принцесса Каролина Полин Дюкре

На прошлой неделе племянница принцессы Каролины — Полин Дюкре — посетила открытие Международного циркового фестиваля в Монте-Карло и подобрала для этого случая шелковое длинное платье с запахом в стиле кимоно и v-образным декольте и массивные серьги. А на этой неделе состоялся гала-концерт в рамках того же мероприятия. Комлпект для этого выхода Полина выбрала похожий — лимонный шелковый тренч и объемные украшения помогли ей представить «расслабленный» и женственный образ.

Амелия Виндзор

Родственница королевы Елизаветы II Амелия Виндзор — постоянная героиня светской хроники. На этой неделе она посетила показ Schiaparelli в рамках парижской Недели моды. Хулиганские трикотажные брюки-клеш Амелия сочетала в одном комплекте с топом-водолазкой с камнями на горловине, а дополнили образ ярко-малиновые лодочки.

Леди Амелия Виндзор Кейт Миддлтон

На этой неделе герцогиня Кембриджская нанесла визит в детский центр Ely and Careau в Кардиффе, сделав двойное признание в любви одежде из масс-маркета. Во-первых, на ней было пальто цвета кэмел, которое прямо сейчас можно найти на распродаже в испанском Massimo Dutti, во-вторых, юбка-плиссе с леопардовым принтом — из Zara. В умении делать «конфетку» из вещей бюджетного ценового сегмента Кейт нет равных.

Кейт Миддлтон

Королева Летиция

Поклонницей испанского Massimo Dutti является и королева Летиция. На этой неделе в платье именно их бренда она проведала Международную туристическую ярмарку FITUR 2020 в Мадриде. Наряд черного цвета с приглушенным принтом она сочетала с коричневыми кожаными лодочками на высоких каблуках, а от других аксессуаров решила отказаться.

Королева Летиция

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