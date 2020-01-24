5 cамых стильных монархов недели (18-24 января)

Принцесса Каролина
Муза и близкая подруга дизайнера Карла Лагерфельда — принцесса Монако Каролина — часто посещала показы Chanel с его участием и продолжает традицию после его ухода из жизни. На этой неделе в парижском зале Гран Пале показывали новую кутюрную коллекцию модного дома, и принцесса стала одной из гостей шоу. Твидовая золотая юбка, черная водолазка, объемный кожаный блейзер, нитка жемчуга на шее и солнцезащитные очки — ей удалось собрать все главные коды модного дома в один комплект, который легко может брать в пример любая французская it-girl.
Принцесса КаролинаПолин Дюкре
На прошлой неделе племянница принцессы Каролины — Полин Дюкре — посетила открытие Международного циркового фестиваля в Монте-Карло и подобрала для этого случая шелковое длинное платье с запахом в стиле кимоно и v-образным декольте и массивные серьги. А на этой неделе состоялся гала-концерт в рамках того же мероприятия. Комлпект для этого выхода Полина выбрала похожий — лимонный шелковый тренч и объемные украшения помогли ей представить «расслабленный» и женственный образ.
Амелия Виндзор
Родственница королевы Елизаветы II Амелия Виндзор — постоянная героиня светской хроники. На этой неделе она посетила показ Schiaparelli в рамках парижской Недели моды. Хулиганские трикотажные брюки-клеш Амелия сочетала в одном комплекте с топом-водолазкой с камнями на горловине, а дополнили образ ярко-малиновые лодочки.
Леди Амелия ВиндзорКейт Миддлтон
На этой неделе герцогиня Кембриджская нанесла визит в детский центр Ely and Careau в Кардиффе, сделав двойное признание в любви одежде из масс-маркета. Во-первых, на ней было пальто цвета кэмел, которое прямо сейчас можно найти на распродаже в испанском Massimo Dutti, во-вторых, юбка-плиссе с леопардовым принтом — из Zara. В умении делать «конфетку» из вещей бюджетного ценового сегмента Кейт нет равных.
Кейт Миддлтон
Королева Летиция
Поклонницей испанского Massimo Dutti является и королева Летиция. На этой неделе в платье именно их бренда она проведала Международную туристическую ярмарку FITUR 2020 в Мадриде. Наряд черного цвета с приглушенным принтом она сочетала с коричневыми кожаными лодочками на высоких каблуках, а от других аксессуаров решила отказаться.
Королева Летиция
опросВыбираем самого стильного монарха недели (18-24 января)Принцесса КаролинаПолин ДюкреЛеди Амелия ВиндзорКейт МиддлтонКоролева Летиция
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По его мнению, начать можно с крупных городов. Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января. Ранее он занимал должность вице-мэра Москвы и курировал программу реновации. «Проект реновации необходимо развивать на территории всей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Венедиктов о результатах саммита в Париже: Пустой выхлоп / 15 декабря
- Пенсионер вернул инкассаторам потерянную сумку с 1 млн рублей / 17 декабря
- Детского хирурга Кузьменко задерживают по делу об убийстве Шеремета – адвокат / 13 декабря
- Папа римский ударил по руке женщину во время общения с верующими на площади в Риме / 1 января
- Суд Судана сократил срок экс-президенту страны в пять раз / 14 декабря
- Перелетные птицы в США уменьшились / 4 декабря
- Кулеба: Встреча в нормандском формате – дипломатическое наступление Украины / 9 декабря
- Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100 / 17 декабря