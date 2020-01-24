Артиллерия ВСУ открыла огонь по Донецку

24.01.2020, 21:58, Новости дня

Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта имени Сергея Прокофьева, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по направлению поселок Опытное – город Донецк («Вольво-центр»), выпущено 12 мин калибром 120 мм», – приводит сообщение представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) «Интерфакс».

Также, по данным СЦКК, обстрелу с применением минометов разного калибра, реактивных гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов подверглись поселки Саманка и Ленинское.

Накануне в ДНР заявили о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если противоборствующие стороны в Донбассе захотят, то конфликт может закончиться завтра. Однако в тот же день министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев выступает против разведения сил по всей линии разграничения, так как это может занять годы и привести к замораживанию конфликта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По его мнению, начать можно с крупных городов. Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января. Ранее он занимал должность вице-мэра Москвы и курировал программу реновации. «Проект реновации необходимо развивать на территории всей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика