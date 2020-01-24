Артиллерия ВСУ открыла огонь по Донецку

Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта имени Сергея Прокофьева, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по направлению поселок Опытное – город Донецк («Вольво-центр»), выпущено 12 мин калибром 120 мм», – приводит сообщение представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) «Интерфакс».
Также, по данным СЦКК, обстрелу с применением минометов разного калибра, реактивных гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов подверглись поселки Саманка и Ленинское.
Накануне в ДНР заявили о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ.
В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если противоборствующие стороны в Донбассе захотят, то конфликт может закончиться завтра. Однако в тот же день министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев выступает против разведения сил по всей линии разграничения, так как это может занять годы и привести к замораживанию конфликта.
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