«Их будто сбросили с третьего этажа». В самолете «Аэрофлота» погибли два кота

Два кота погибли во время рейса «Аэрофлота», их переноски в процессе погрузки пинали так, что животные получили несовместимые с жизнью травмы и умерли от внутреннего кровоизлияния. Еще один кот прилетел живым, но получил сильное обморожение. В компании говорят, что во всем виноваты грузчики из Шереметьево. Однако это не первый случай, когда животные страдают при перелетах «Аэрофлотом». На днях авиакомпания потеряла собаку пассажирки на рейсе из Перми в Берлин. «Ваша собака для нас — чемодан», — заявили сотрудники авиакомпании. Когда пса вернули хозяйке, он был в состоянии шока.

Два кота погибли в самолете «Аэрофлота», выполнявшем 22 января рейс Нью-Йорк — Москва. Об этом изданию Baza рассказал владелец животных Максим Чумаченко. Авиакомпания подтвердила случившееся в комментарии ТАСС.

Коты летели в багажном отделении самолета. По предварительным данным, они умерли от внутреннего кровоизлияния из-за полученных травм. Третья кошка Чумаченко получила обморожение.

Как рассказал Чумаченко другой пассажир, летевший тем же рейсом, при разгрузке багажа в Шереметьево кошек «швыряли». Чумаченко вручили сломанные переноски с котами, по его словам, у одной из них «дно ушло в потолок», поэтому сверху ее перевязали веревкой. Боксы с погибшими животными выглядели так, будто их сбросили с третьего этажа, рассказал Чумаченко в Facebook.

Чумаченко потребовал от «Аэрофлота» инициировать дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении работников компании.

В «Аэрофлоте» вину возложили на грузчиков аэропорта Шереметьево. Как сообщает агентство «Москва», авиакомпания пообещала привлечь работников к ответственности.

«Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах», — приводит агентство сообщение пресс-службы «Аэрофлота».

19 января стало известно, что «Аэрофлот» потерял собаку пассажирки на рейсе из Перми в Берлин. Как написала в Facebook пользователь Ася Штейн, несколько дней назад она летела в Германию через Москву. В Берлине ей сообщили, что во время пересадки клетка с собакой осталась в аэропорту. «На стыковке мне сказали, что собака на борту и можно не переживать, а по прилете в Берлин Марвела не оказалось в зоне багажа, — сетует девушка. — Никто мне ничего не сказал, а когда я дошла до офиса «Аэрофлота», представитель авиакомпании спокойно сообщили, что произошла обычная ситуация: «Ваша собака для нас — чемодан. И мы, видимо, забыли его в Москве». Где собака, почему ее не посадили на рейс хозяина и в каком состоянии она находится, никто ответить не смог», — написала девушка.

Когда пса вернули хозяйке, он был в тяжелом состоянии. «Он был в состоянии шока, обезвоженный, голодный и потерявший голос от испуга, — рассказала Анастасия. — Пес Марвел пережил в своей жизни все ужасы муниципального приюта в Перми. Первый хозяин его избивал, и у пса ушли годы, чтобы его нервная система восстановилась и он стал обычной собакой, забыв все ужасы прошлой жизни. Мы вместе с зоопсихологом несколько месяцев заново учили Марвела доверять людям, но даже сейчас он с опаской относится к мужчинам и боится поднятой руки».

Девушка также рассказала, что ее перелеты с собакой часто заканчиваются поломкой перевозки. Компенсацию от «Аэрофлота» ей ни разу не удалось получить.

В ноябре 2019 года «Аэрофлот» лишил бонусных миль пассажира за нарушение правил перевозки животного. Михаил Галин, летевший во Владивосток из Москвы, хотел взять кота в салон, но в аэропорту отказали, потому что кот слишком много весил. Михаил купил билеты на другой рейс, а коту подыскал худого «дублера». На стойке регистрации чужого кота выдали за Виктора, а затем их поменяли местами.

После того как гражданин поделился историей в соцсетях, «Аэрофлот» провел проверку и зафиксировал нарушение. Мужчину вычеркнули из программы лояльности и аннулировали почти 400 тысяч бонусных миль.

После этого в защиту кота выступили пользователи соцсетей и многие компании. В Facebook распространились хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота с подписью «Два килограмма кота – не преступление», а также #Я/Мы толстый кот.

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