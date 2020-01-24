Владимир Зеленский: Соглашение с Израилем увеличит торговлю до двух миллиардов долларов

КИЕВ – Имплементация Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем помогут увеличить товарооборот в короткой перспективе до двух миллиардов долларов. Об этом во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до двух миллиардов долларов», – сказал Владимир Зеленский.

Он выразил удовлетворение политическим диалогом между Украиной и Израилем, сообщает 24 января пресс-служба главы украинского государства.

«Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться», – подчеркнул Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Израиль.

Лидер Украины отметил, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

«Мы солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста», – сказал Владимир Зеленский. Он вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс «Яд Вашем» в Иерусалиме.

Глава украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во время нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и свыше четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

«Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», – отметил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что лично он и правительство будут уделять этому вопросу должное внимание.

Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Владимир Зеленский выразил надежду на скорейшее вступление в силу двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое Украина ратифицировала в августе 2019 года.

Всемирный форум памяти Холокоста

Во время участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц, украинская делегация уступила свои места выжившим в Холокосте.

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства», – написал Владимир Зеленский в Фейсбуке 23 января.

Трехчасовое памятное мероприятие, проходившее в Иерусалиме, получило название «Помним о Холокосте – боремся с антисемитизмом».

В своем выступлении на Всемирном форуме памяти Холокоста вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс отметил, что мир должен решительно противостоять «отвратительной волне антисемитизма», особо выделив Иран в качестве виновника этой проблемы.

«Мы должны быть готовы противостоять отвратительной волне антисемитизма, которая разжигает ненависть и насилие по всему миру, выявлять эту проблему и быть сплоченными», – заявил Майк Пенс, выступая в ходе мемориального форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, на который съехались лидеры со всего мира.

В Украине ждут крупных инвесторов

Во время встречи с представителями израильского бизнеса президент Владимир Зеленский сказал, что «Украина хочет видеть большие инвестиции».

«Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов», – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.

«Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект «Государство в смартфоне». Все возможные государственные услуги будут в смартфоне», – сказал Владимир Зеленский.

Во время выступления 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский сказал, что Украина подготовила новую программу сотрудничества с зарубежными инвесторами: тот, кто инвестирует в Украину более ста миллионов долларов, получит персонального «опекуна» от государства.

Украина, историческое прошлое и экономическое настоящее

Политолог Олег Постернак называет «удачным жестом украинской стороны» желание уступить места жертвам Холокоста во время памятных мероприятий.

«Это очень разумной и зрелый поступок украинской власти, не желающей слушать русофобию президента страны, который является агрессором Украины. А в целом, разбирая этот рабочий визит президента Владимира Зеленского в Израиль, его экономическую и гуманитарную составляющую, – мы увидели желание искать компромиссы по разным вопросам, исходя из исторической памяти и необходимости смотреть в будущее наших стран, уделять экономике особое внимание», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина еще вернется к построению гуманитарной политики с Польшей и Израилем таким образом, чтобы все три страны получили возможность понимать друг друга, выстраивать партнерские отношения.

«В свое время Польша и Украина при президентах Квасьневском и Кучме смогли взаимно отдать дань прошлому, почтить память, и развивать отношения в настоящем. Израиль, несомненно, понимает, все риски контактов со страной, где происходят процессы восстановления национальной памяти, но сегодня Украина демонстрирует плюрализм мнений в исторических вопросах, и ее позицию принимают в Соединенных Штатах, Евросоюзе», – считает Олег Постернак.

По мнению политолога, несмотря на то, что в официальных сообщениях нет данных о том, в каких сферах Украина и Израиль могли бы нарастить товарооборот до двух миллиардов долларов, агропромышленный комплекс, медицина, инновационные технологии являются приоритетными направлениями для двух стран.

Украина и национальная самоидентификация

Директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко считает, что исторические недопонимания есть между многими странами.

И сегодня для украинской власти в вопросах возрождения национальной истории важно не отказываться от своей самоидентификации в международных переговорах.

«Если некомпетентно подходить к реальной работе политика, дипломата, президента, то это приводит к тому, что Россия из любого случая будет устраивать шоу – сегодня им не нравится Бандера, завтра Иван Липа, а потом герои войны с Россией – участники АТО, или Герой Украины Левко Лукьяненко, завтра – Герой Украины Вячеслав Чорновил», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что украинская власть должна быть компетентной в исторических вопросах и вопросах национальной памяти для того, чтобы вести уверенный диалог с другими странами.

«Если раздувать недопонимание между сторонами, то мы испортим отношения с Израилем или внутри Украины – и вернемся к риторике времен Януковича о том, что ОУН-УПА – это бандиты. В таком случае страна проиграет из-за некомпетентности власти, усилив интересы Кремля внутри страны», – говорит Сергей Пархоменко.

Региональный контекст исторической памяти

Как сообщает украинское издание «ГОРДОН» 4 января 2020 года, послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион выразили недовольство тем, что в декабре 2019-го – начале января 2020 года провели мероприятия, посвященные чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия. Спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев», – подчеркнула Зеленко. Вместе с тем, «самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить», она назвала дружеские и партнерские отношения Украины с Польшей и Израилем.

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